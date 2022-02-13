البرهان: فولكر وسيط ولا يحق له تقديم مبادرات





أوضح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن مبعوث الامين العام للامم المتحدة فولكر بيرتس وسيط يدعو الجميع للحوار ولا يحق له تقديم مبادرة ، و عليه العمل على تهيئة البيئة للانتخابات وهذه مهمته الاساسية، مؤكدا التطلع لجهة سودانية تتولى جمع المبادرات وتخرج بها في مبادرة واحدة .

وقال البرهان في حواره الذي اجراه مساء السبت مع التلفزيون السوداني “ليس لدي خصوم سياسيين ولدي قضية واحدة هي الوطن” .

وحول إغلاق قناة الجزيرة مباشر أوضح سيادته أن العمل الاعلامي له قوانين وضوابط والجزيرة مباشر خرقت القوانين المنظمة للعمل المهني .

وفي رده على إحتمال إصدار الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المكون العسكري قال الفريق البرهان أن واشنطن تتلقى كثير من المعلومات المضللة، ويظنون ان الحكومة منتخبة، وقال ان هناك جهات لديها مصلحة في عودة الاوضاع لما قبل ٢٥ اكتوبر ، مؤكدا أن العقوبات والتهديد ليست ذات جدوى.

وفي حديث عن الوضع الاقتصادي، أشار الى أنه مأزوم منذ فترة طويلة، وميزانيات العامين السابقين اعتمدنا على المعونات، فيما وضعت ميزانية هذا العام دون معونات خارجية.

الخرطوم 12-2-2022 (سونا)