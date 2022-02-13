ظاهرة النقطة في الحفلات الفنانة ميادة قمرالدين: لا أحبها لأنها أصبحت (فشخرة)





قال الإعلامي الأستاذ عوض أحمدان إن انتشار (النقطة) في الحفلات ظاهرة قبيحة وفيها عدم احترام لضيوف الحفل وللعملة الوطنية التي يتم رميها على الأرض باعتبارها نعمة، وقال لدى حديثه لبرنامج مساء الجمعة بقناة النيل الأزرق:(كنت أتمنى أن أسمع بمطربة قدمت الأموال التي تتحصل عليها من النقطة لمساعدة المرضى والجوعى والمحتاجين من أبناء شعبنا في ظل الظروف الأقتصادية الحالية ،وأشار أحمدان إلى أن النقطة عادة قديمة في المجتمع السوداني كان يقصد بها مساعدة العريس وفي أحيان كثيرة تقدم بعيدًا عن أعين الناس، والمؤسف اليوم أن المطربات يقدمن نوعًا محددًا من الأغاني لدفع الناس للنقطة.

من جانبه قال الناقد الصحفي نوح السراج أن النقطة سلوك ارتبط بالكباريهات وتقدم للراقصات، لذلك حتى المصريين حاربوها من خلال الدراما بالإشارة إلى توجيه مال النقطة للمحتاجين لأنهم أولى به، وقال السراج إن من يمارسون هذا السلوك اليوم هم أناس شبعوا بعد أن كانوا جوعى، وهم فئة محسوبة على المجتمع ودخلاء عليه، وأشاد السراج بموقف الفنان حسين شندي الشهير عندما أوقف الغناء خلال إحدى الحفلات بعد أن رمى عليه شخص المال كنقطة، وهذا في حد ذاته درس من الفنان لأنه في الأساس مربي، وأرجع السراج ظاهرة النقطة لأختلال موازين الحياة بالسودان.

وتحدثت للبرنامج المطربة ميادة قمرالدين وقالت إن بعض الأسر تسعى للتباهي من خلال النقطة، وهناك من يفعلونها كعادة،وأنها شخصيًا لا تحبها لأنها أصبحت عبارة عن(فشخرة) ويجب محاربتها، وأحيانًا يمكن أن تكون سببًا في إفساد الحفل، وقالت بأن المطربة في النهاية لا يمكن أن تحرج إنسانًا وقف أمامها إعجابًا بأغنياتها ونثر حولها النقطة

صحيفة السوداني