تدني الإنتاج وسعر الصرف يرفعان مواد البناء





واصلت أسعار مواد البناء، ارتفاعها منذ مطلع الاسبوع الماضي، حيث زادت اسعار الأسمنت وحديد التسليح، ويرجع تجار ومعاملون بأسواق مواد البناء هذه الزيادات الى تدني الانتاج المحلي وتراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

واوضح صاحب مغلق بالخرطوم، حامد احمد، ان طن الأسمنت المصري ارتفع من 72 إلى 85 ألف جنيه تزامناً مع أزمة إغلاق الطريق بالولاية الشمالية، كما ارتفع طن الأسمنت المنتج محلياً من 74 إلى 96 ألف جنيه وطن السيخ الأسعد من 385 إلى 410 آلاف جنيه، كما ارتفع سعر طن السيخ أبانوب من 380 إلى 400 ألف جنيه، وطن السيخ أوميقا من 360 إلى 375 ألف جنيه.

وفي الأثناء، ارتفع سعر طن السيخ التركي من 370 إلى 380 ألف جنيه، والطوب الأحمر من 65 إلى 75 ألف جنيه.

صحيفة الصيحة