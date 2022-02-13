شيخ الأمين” يثير الجدل مجددًا على منصات التواصل بعد فتوى له بجواز (النُقطة) على المُطربات في الحفلات





أثار الشيخ الصوفي (شيخ الأمين) موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد فتوى له بجواز (النقطة) على المُطربات في الحفلات، وبأنها من الحداثة ولا تخالف الشريعة الإسلامية.

وقال المثير للجدل شيخ الأمين، تعليقًا على ظهوره في مقطع فيديو يرمي (النُقطة) على فنانة، بأن (النقطة) على الفنانات من الحداثة ولا تخالف الشريعة.

وأضاف شيخ الأمين: بأن الحداثة رأيناها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمن الناس ما كانت تعرف تسرح شعرها، هو كان عندو مشط ومرآية، ويكحل عينه، ويحنن لحيته.

وقال الأمين: إن تنقيطي على الفنانة لا يخالف التقاليد ولا العادات ولا يخالف الشريعة، وليست في مُحرم، وإنما لمساعدة الفنانة.

صحيفة السوداني