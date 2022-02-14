انعدام غاز الطبخ بالخرطوم ومواطنون يبحثون عن بدائل





تشهد سلعة الغاز بالعاصمة الخرطوم انعداماً كاملاً رغم ارتفاع الأسعار، وشكا عدد من المواطنين من الندرة والبحث عن بدائل .

وذلك برغم تعهدات سابقة للجنة متابعة سلعة الغاز المكونة بقرار من والي الخرطوم المكلف، بالعمل على معالجة الأزمة خلال أسبوعين .

وقال رئيس اتحاد الغاز السابق، الصادق الصديق، في حديثه لـ(السوداني) إن هنالك تباطئاً في الإجراءات أدت إلى تذبذب في الإمداد، مبيناً أن سعر الأسطوانة من المستودع (550) جنيهاً، والترحيل (600) جنيه، وسعر الوكيل (1٫400) جنيه، وأوضح تباين الأسعار حسب بعد المسافة عن المستودعات وتكلفة الوكيل .

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني