اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 14 فبراير 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 491.00جنيه

الريال السعودي : 130.93جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 554.83 جنيه

الدرهم الإماراتي : 134.52جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 134.60 جنيه

الجنيه الإسترليني : 662.85جنيه

الجنيه المصري : 31.35جنيه

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