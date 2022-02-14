تِرِك : البُرهان وحِمِيدتي تكفّلا بعلاجي ولا حاجة لنا لإغلاق الشرق مرةً أُخرى





قال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعُموديات المُستقلة، محمد أحمد محمد الأمين تِرِك إنّ تتريس وإغلاق شمال البلاد يهدُف لتحقيق مطالب عادلة لا تقل عن مطالب أهل الشرق الذين أغلقوا الطُرق لمُدة (40) يوماً. وأوضح تِرِك أنّ تتريس الطُرق أصبح ثقافة وحاجة مُلِحّة لتحقيق المطالب المشروعة للمواطنين. ورد على سؤال وفق صحيفة السوداني (السُّوداني) عن صحة ما يُتداول بتكَفُّل رئيس مجلس السِّيادة بعلاجه قائلاً: (نعم البُرهان وحِمِيدتي تكفّلا بعلاجي داخل البلاد وخارجها بكل من مُستشفى علياء بمدينة أم درمان وبدولة الأردن، مُشيراً إلى أنّ رئيس هيئة الأركان الأردني أعتذر عن استلام فاتورة العلاج ووجّه بإرجاعها للحكومة السُّودانية). وكشف تِرِك عن تكوين عدد من اللِّجان بالمجلس الأعلى لنظارات البجا لتنفيذ اتفاق (القَلَدْ) برئاسة نائب رئيس مجلس السِّيادة، الفريق محمد حمدان دقلو، ونوّه إلى بدء عمل اللِّجان بعد أدائها للقسم بتنفيذ اتفاق (القَلَدْ) والذي يسهم في حل (80%) من مشاكل الإقليم الشرقي ولا حاجة لهم في إغلاق شرق البلاد مرة أُخرى.

الخرطوم ( كوش نيوز)