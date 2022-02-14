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المعتقلون بسوبا يدخلون في إضراب عن الطعام
أعلن المكتب الموحد للأطباء اليوم، عن دخول المعتقلين بسجن سوبا في إضراب عن الطعام.
وبحسب بيان للمكتب، فإن الخطوة تأتي رفضاً للأوضاع السيئة التي يعيشونها داخل السجن، مضيفاً أن بعضهم تم سجنه دون تقديم تهمة له بينما ينتظر البعض الآخر التحري.
واتهم البيان السلطات بتأخير التحري عن قصد لتعريضهم لمزيد من الأذى النفسي والجسدي.
الصيحة
2 تعليقات
يا اولاد الكلب نسيتوا انك سجنتوا ناس ٣ سنوات بدون تقديم تهمة وبدون محاكمة …
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اليوم ضوقوا مرارة الظلم. .. سفلة …ما بتخجلوا ..
يعيش البرهان …
التحية للجيش والامن والشرطة …
اضربوا الخونة بيد من حديد …
قال الاوضاع سيئة ….. ههههههها …
حفر ايدك وغرق ليك …
زمااااان قلنا ليكم حسنوا بيئة السجون ما سمعتوا كلامنا …..
عسكريااااااااو