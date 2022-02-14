المعتقلون بسوبا يدخلون في إضراب عن الطعام





أعلن المكتب الموحد للأطباء اليوم، عن دخول المعتقلين بسجن سوبا في إضراب عن الطعام.

وبحسب بيان للمكتب، فإن الخطوة تأتي رفضاً للأوضاع السيئة التي يعيشونها داخل السجن، مضيفاً أن بعضهم تم سجنه دون تقديم تهمة له بينما ينتظر البعض الآخر التحري.

واتهم البيان السلطات بتأخير التحري عن قصد لتعريضهم لمزيد من الأذى النفسي والجسدي.

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