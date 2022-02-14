الحكومة تتراجع عن زيادة تعرفة كهرباء الزراعة و(الصيحة) تكشف التفاصيل





أمّن اجتماع انعقد بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على العودة لتعرفة كهرباء الزراعة القديمة في جميع أنحاء البلاد بواقع (1.6) جنيه بدلاً عن التعرفة الجديدة التي تبلغ (9) جنيهات.

وقال الأمين العام لاتحاد المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية محمد عوض لـ(الصيحة)، إن الاجتماع تفاكر في قضية أسعار الكهرباء ومشكلات المزارعين، وتم الاتفاق على أن يكون سعر الكهرباء (1.6) جنيه للزراعة في جميع أنحاء السودان حتى الثلاثين من أبريل القادم وهو نهاية الحصاد.

وأضاف أنهم اتفقوا أيضاً على أن يتم تحديد سعر الكهرباء للزراعة عبر كل الأطراف وهم اتحاد المزارعين ووزارتي الطاقة والمالية، وذكر أن الاجتماع قرر إنشاء محفظة لتمويل الطاقة الشمسية كطاقة بديلة وأن تخصص الـ(70) كيلو واط القادمة من مصر للولاية الشمالية بعد أن كانت قد أدخلت في الكهرباء القومية، إضافة إلى تحديد السعر التركيزي للقمح حسب توجيه رئيس المجلس السيادي لوزارة المالية.

وقال عوض إن مزارعي الشمالية بعد صدور تلك القرارات سيقومون بفك تتريس الطريق، ووصف القرارات بالإيجابية.

في السياق، قال وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود في تصريح صحفي، إن الإجتماع ناقش تعرفة الكهرباء التي أُقرت مؤخراً والتي أكد المزارعون تأثرهم بها وتأثيرها على إنتاجهم وحصاد محصولاتهم، وأشار إلى أنه تم التوصل إلى إتفاق على أن يتم التعامل بالتعرفة السابقة إلى نهاية الموسم الشتوي بتاريخ 30/ 4/ 2022م، على أن يتم النقاش والإتفاق بالتعرفة الجديدة بعد جلوس كافة الجهات ذات الصلة بعد الثلاثين من إبريل القادم.

وأضاف أنه قدم شرحاً مُفصّلاً للإجتماع حول ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء والتي يبلغ سعر الكيلو واط الحالي (60) جنيها، وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بدفع (70%) من تكلفة إنتاج الكهرباء.

ودعا وزير الطاقة والنفط، المواطنين والمزارعين إلى تفهّم الوضع الذي تعيشه الدولة في شح الموارد المطلوبة للدعم الكبير الذي كان يتم سابقاً للكهرباء والذي يبلغ حوالي (95%).

الصيحة