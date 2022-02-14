رسالة مؤثرة لملازم أول في الجيش السوداني عقب إحالته للمعاش في سن مُبكرة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مؤثرة لملازم أول في الجيش السوداني، عقب إحالته يوم أمس الأحد إلى التقاعد بالمعاش، في سن مُبكرة.

وقال الملازم أول “مؤمن عبدالحميد طالب”:

الحمد لله دائماً وأبداً

أحلت إلى المعاش وترجلت عن صهوة جواد القوات المسلحة، بخدمه 12 عاماً في صفوفها، نذود عن حمى هذا الوطن وندافع عن أرضه وعرضه ومواطنيه.

ومحطات في الذاكرة لاتُنسى ورجال عرفنا قدرهم

وكثير من المواقف التي خالجت الوجدان الصادق وخلبت الالباب، إلى حياة جديدة ومحطات جديدة

دعواتكم بالتوفيق في القادم، مع خالص محبتي.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر عدداً من القرارات، الأحد، تم بموجبها ترقية ضباط من رتبة العقيد فما دون إلى الرتبة الأعلى، و إحالة آخرين للتقاعد بالمعاش.

الخرطوم: (كوش نيوز)