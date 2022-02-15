“في أحدث إحصائية”..هذه نسبة إصابة السودانيين بمرض السكري مقارنة بالدول العربية





كشفت منظمة الاتحاد الدولي للسكري (IDF)، عن تقرير حمل عنوان “أطلس مرض السكري” في نسخته العاشرة، والذي يشير إلى زيادة عالمية مستمرة في انتشار مرض السكري.

وتشمل المنظمة أكثر من 230 جمعية وطنية لمرض السكري في أكثر من 160 دولة وإقليم ونظرًا للإحصاءات المبنية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه يتواجد بها أعلى معدل انتشار إقليمي بنسبة 16.2٪.

كما تضم ثاني أعلى زيادة متوقعة 86٪ في عدد المصابين بمرض السكري، الذي من المقدر أن يبلغ 136 مليونًا بحلول عام 2045، وفق “سي إن إن”.

وبحسب الإحصاءات المذكورة في التقرير، جاءت مصر بين الدول العربية الأعلى بعدد المصابين بمرض السكري الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و79 عامًا، لتصل نسبتهم إلى %20.9 وإجمالي عددهم إلى 10.9 مليون شخص خلال عام 2021، وتلتها في المرتبة الثانية السعودية على الصعيد العربي بنسبة بلغت %18.7 وإجمالي 4.3 مليون شخص، ثم السودان بنسبة %18.9 ومجموع 3.5 مليون شخص.

صحيفة المرصد