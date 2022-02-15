حركة نشطة للصادر والوارد بميناء بورتسودان





يشهد ميناء بورتسودان الشمالي والأخضر، حركة نشطة في مناولة البضائع الواردة والصادرة بصورة كبيرة.

حيث توجد بالميناء الشمالي على الرصيف رقم (2) سفينة البضائع العامة RUSLANA جارية في شحن صادر صمغ عربي 5350 طنا تحت وكالة الشركة الوطنية للملاحة. وعلى الرصيف رقم (7) السفينة DA YU XIA جارية في شحن صادر امباز 21053 طنا تحت وكالة رابيد للملاحة.

وتوجد عدد (6) سفن على الأرصفة رقم (3) (5) (6) (8) (9) (23) جارٍ تفريغ حمولتها من السكر بطن إجمالي 157904 اطنان، كما توجد عدد (2) سفينة جار في تفريغ حمولتها من الأرز والعدس بإجمالي 10110 اطنان.

وفي الميناء الأخضر على الرصيف رقم (21) سفينة الصب الجاف جار تفريغ حمولتها من القمح 68000 طن تحت وكالة شركة ونجي للملاحة.

وعلى الرصيف رقم (23) سفينة الصب الجاف جارٍ في تفريغ حمولتها من القمح 54975 طنا تحت وكالة شركة اوفرسيس للملاحة وعلى الرصيف رقم (23/24) السفينة LUCCELLO جارٍ في تفريغ حمولتها من الحاويات الواردة والمعدات 1673 طناً تحت وكالة الشركة الوطنية للملاحة وبمنطقة المخطاف الخارجي للميناء في انتظار تكملة إجراءات التخليص والجاهزية للتراكي.

وتوجد سفينة على متنها (30697) طنا من السكر، وسفينة على متنها (27200) طن من خام الكلنكر، وسفينة على متنها الأرز والعدس (7053)، وعدد (5) ناقلات الصب السائل تانكر يحمل “جازولين” بإجمالي 195196 طنا، وناقل الصب السائل التانكر على متنه 43996 طنا من الفيرنس.

ومن المتوقع ان تصل (5) سفن تحمل قمحاً، وزيت زهرة الشمس وعربات ومعدات حاويات، بإجمالي 76939 طنا.

صحيفة الصيحة