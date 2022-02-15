استقرار أسعار الدولار في السوق الموازي





استقر سعر الدولار بالسوق الموازي عند آخر ارتفاع سجله امس الاول، في وقت حدد فيه بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بـ 441.99500 جنيه وهامش الربح 0.75% للبنوك والصرافات من سعر الشراء على أن لا يتجاوز (سالب / موجب 5.0%).

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي عند 490 جنيها.

فيما رصدت “الصيحة” تراجع سعر اليورو لدى صرافات البنوك المحلية ليسجل 501.30 جنيه للشراء، و505.06 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأوروبية في السوق الموازي عند مستوى 590 جنيهًا.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في البنوك إلى 598.50 جنيه للشراء، و602.99 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازي نحو 690 جنيهًا.

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني لدى البنوك اليوم نحو 117.81 للشراء، و118.69 جنيه للبيع، ولدى السوق الموازي سجل الريال السعودي نحو 129 جنيهًا.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني لدى البنوك 120.34جنيه للشراء، و121.25 جنيه للبيع، ولدى السوق الموازي، سجل الدرهم الإماراتي 132 جنيهًا.

صحيفة الصيحة