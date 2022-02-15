تحذير من انعكاس سلبي لزيادة فئات الضرائب على التضخم





قطع خبير الضرائب، مستشار اتحاد عام أصحاب العمل لشؤون الضرائب عبد القادر محمد أحمد بأن زيادة فئات الضرائب ستزيد إيرادات الدولة، وبرر ذلك لجهة أن الزيادة في الفئة الضريبية ستقع على نفس القاعدة الضريبية التي كانت تحصل منها الإيرادات، لذلك فإن زيادة الفئة الضريبية وبدون أي مجهود إضافي ستزيد الإيرادات على الأقل بنفس نسبة الزيادة في الفئات أو ما يقاربها، بالإضافة إلى أنه بسبب التضخم الجامح الذي يعايشه السودان حالياً، فإن الزيادة في الإيرادات حتمية بسبب تضخم الأرباح وبالتالي زيادة الحصيلة، غير أن عبد القادر أقر بأن الزيادة ستكون تضخمية لا أثر لها، وعزا ذلك لأن مصروفات الدولة ستزيد أيضاً بسبب التضخم.

صحيفة الصيحة