أسعار مواد البناء والكهرباء في سوق السجانة يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022م





1◾أسعار السيخ

#سيخ_الأسعد :

٤ لينية : 430,000ج

٥ لينية : 430,000ج

٣ لينية : 440,000ج

٨ ملي : 480.000ج

#سيخ_أوميقا :

٤ لينية : 395,000 ج

٥ لينية : 395,000 ج

٣ لينية : 405,000 ج

#سيخ_أبانوب :

٤ لينية : 415,000 ج

٥ لينية : 415,000 ج

#سيخ_فيرونايل (التركي) :

٤ لينية : 395,000 ج

٥ لينية : 395.000 ج

٣ لينية : 405,000 ج

٨ ملي : 480,000 ج

‏‌‎#سيخ_الأمجد :

٤ لينية : 395,000 ج

٥ لينية : 395,000 ج

#الكانات :

5.5 مل : السيخة 850 ج

4.5 مل : السيخة 800ج

المقاسات الكبيرة :أسعد -أبانوب – جياد 500,000 ج

المقاسات الكبيرة :فيرونايل- الأمجد 500,000 ج

#سلك_الرباط 20.000ج

2◾أسعار الأسمنت

اسمنت عطبرة شحنات فقط

اسمنت صخر السودان شحنات فقط

◾أسعار البوماستك

جردل طلية المهندس 5.500

جردل بوماستك اقتصادي 8.000ج

جردل بوماستيك كيمي بلاست 10.000ج

3◾طوب درجة أولى

السعر ١٦.٠٠٠ واصل نازل

4◾ توريد الخرصانة والرملة

اسعار تشوين جنوب الخرطوم

#قلاب 18 متر

مونه السعر 60الف

ردميه السعر 60الف

رمله حمره السعر 75الف

رمله كنجر أبو عجاج السعر 90الف

رمله ابو حليف 130

رمله بكاش 150

خرصانه مخلوطه السعر 170الف

خرصانه 20 مل السعر 180الف

حجر السعر 120الف

قريره السعر 55الف

#قلاب 6 متر

مونه السعر 25الف

ردميه السعر 25الف

رمله حمره السعر 28الف

رمله ابو عجاج السعر 37الف

خرصانه مخلوطه السعر 55الف

خرصانه 20 مل السعر 60الف

حجر السعر 45الف

قريره السعر 25الف

5◾اسعار المواسير والزنك و الكمر

ماسورة4*8 سماكة واحد ملي 8000ج

ماسورة3*6 سماكة واحد ملي 6000ج

ماسورة 2.5*5 واحد ملي 5000ج

ماسورة 2*4 واحد ملي 4500ج

ماسورة. 1.5 واحد ملي 5000ج

ماسورة 1.25 واحد ملي 4000ج

#زنك_أمريكي

زنك 6متر بوين 22.اللوح 10500ج

زنك 6 متر بوين 28. اللوح 12600ج

زنك 6متر بوين 35.اللوح 16500ج

زنك 6متر بوين 50. اللوح 23500ج

زنك مرسيليا بوين 24. اللوح 11000ج

#زنك بلدي أبو حصان

زنك بوين 20. القدم 330ج

ومن وبين 22. القدم 350ج

زنك بوين 28. القدم 480ج

زنك بوين 30. القدم 516ج

زنك بوين 33. القدم 570ج

زنك بوين 35. القدم 610ج

# صاج سادة

صاج 1*2 واحد ملي 11000ج

صاج 4*8 واحد ملي 16500ج

#اكسبندة

فرش 4كيلو 3100ج

ديكور 2500ج

#الزاوية جميع المقاسات

سعر الطن 500000ج

#الخوص جميع المقاسات

#كمر جميع الاطوال

مقاس 12سم

سعر المتر 4300ج

مقاس 14سم

سعر المتر 5300ج

6◾أسعار مواد الكهرباء

مفتاح 1 خط =550ج

مفتاح 2خط = 850ج

مفتاح3 خط = 1250ج

مفتاح 4 خط = 1500ج

مفتاح خط +بلك =1600ج

بلك 13 امبير عادي = 1300

بلك 13 امبير مع تأمين =1400ج

بلك 16 امبير =980ج

دبل بلك 16 امبير =1500ج

بلك(13+16) امبير 1800ج

بلك(13+16)أمبير+USBدبل 2200ج

بلك 13 امبير+USBدبل=1600

1 خط طرف سلم =980ج

2 خط طرف سلم =1080ج

مفتاح دبل بلك + خط = 1500ج

مفتاح سخان 45 امبير = 3550

مفتاح سخان 20 امبير =2850ج

مفتاح جرس =850ج

مفتاح ديمر مروحه = 2500ج

مفتاح ديمر انارة = 2500ج

بلك ديجتال =980

*#الطبلونات*

الهندي

طبلون 6خط= 28000ج

طبلون 9 خط= 38,000ج

طبلون 12 خط= 48,000ج

طبلون 18 خط=65,000ج

طبلون 24 خط= 80,900ج

الفنار السعودي

جديد طبلون الفنار 6 خط= 39,000ج

طبلون 9 خط= 24500ج

طبلون 12 خط= 58,500ج

طبلون 18 خط=69،000ج

طبلون 24 خط= 85,500ج

كرتونة مروحة اورينت هندية ( قلب كبير ) .57.500

كرتونة مروحة باكستانية 3 مراوح 59.000ج

لمبات سقف كبيرة السعر 9500ج

لمبات سقف فايبر كاملة مع شريحة 3 لون السعر 6500ج

لمبة شارع نحاسية ( كاملة ) 3900ج

لمبة 4 قدم فلبس ( كاملة ) 6500ج

لمبات 2 قدم الرائد سعودية ( كاملة )

4800ج

لمبات حائط كاسات LED 8500ج

لمبة شريحة 4 قدم شمسي 560ج

لمبة شريحة 4 قدم ابيض 350ج

علبة حديد الفنار السعودية الثقيلة 200ج

مواسير صبة سعودية بي 850ج

مواسير صبة سعودية بي جلبة 25 ملى بي 950

مواسير حائط سودانية100 ج

علبة توزيع بلاستيك سودانية90ج

كوع بلاستيك سوداني 40 ج

جلبة بلاستيك سودانية 30 ج

مراوح شفط كونايس

8 بوصة 10.000ج

10 بوصة 12.000ج

12 بوصة 13000ج

دائرية 8 بوصة 9000ج

شريط إضاءة مخفية سعر المتر 750ج

موتور ايطالي بدريلو نص حصان 35000ج

لمبة اقتصادية 40 واط 1600ج

لمبة اقتصادية 28 واط 1200ج

لمبة اقتصادية 9 واط 3 لون 800ج

أسعار اسلاك الفنار السعودي

1.5 بي 11000ج

2.5 بي 16500ج

4 ملى بي 28.000ج

كابلات الشرق سوداني

1.5 بي 11000ج

2.5 بي 16500ج

4 ملى بي 28.000ج

6◾ أسعار الأدوات الصحية

#”المقاعد الافرنجيه”: –

#مقعد افرنجي تواي فوود 40000 ج

#مقعد افرنجي فكتوري 45000ج

#المقاعد العربيه او “البلديه “:-

#مقعد بلدي ديب 6000ج

#مقعد بلدي افطح 5000ج

#تنك_ماليزي 10500ج

#تنك_التعاضد 8500ج

#الاطقم الصحيه :-

#طقم حمام ايطالي استاندرد 95000ج( خمسه نجوم )

#طقم حمام دروفيت 220000 ج

#حوض غسيل وجه تواي فورد 17.000ج

#حوض ايطالي استادر 30000 ج

طقم حمام تواي فورد 57000

#احواض المطابخ: –

حوض مطبخ سعودي عينين 13500ج

حوض مطبخ. عين ورف تركيب رخام 9500ج

حوض مطبخ 2 رف وعين 13500

حوض مطبخ سعودي 7700ج

حوض مطبخ صيني 5500ج

حله مربعه تركيه. 9900ج

#المواسير :-

تكنووو عماني: ـ

ماسوره 3/4 تكنو2400 ج

ماسوره 1″تكنو عماني 3500ج

وجميع ملحقات وتوصيلات التكنو العماني الاجود علي الاطلاق

ماسوره 6″ 6 بار pvc 19000ج

ماسوره 4″ 6 بار pvc 10000ج

ماسوره 2″ 6 بار 4600 ج

ماسوره 3/4 تقيله 20 بار 1600

ماسوره 1″ بي بي ار 20 بار2800

ماسوره 1″ بي بي ار 16 بار 2600

#الشورات : –

شور الطيب 70*70مربع 31000ج

شور الطيب 70*70زاويه 31500ج

شور الطيب 80*80 32000ج

:::::::::::::::::

بانيو مقاس* 70 170 سم 68000

بيبا مسطره بديل شور 30 سم. 8500ج

مسطره مقاس 40 سم 11000ج

مسطره مقاس 60 سم 15000ج

مسطره شور نوفا تركي 10000ج

طقم اكسسوار 15000 ج

شماعه 5 شنكل 2500ج

مصطره شور فريمر مع (شور ست ) الخلاط38000ج

:::::::::::::::::

#الخلاط (هاند مكس)

خلاط وجه قروهي. 25000

طقم خلاط ماك 39000ج

طقم خلاط ووتر وركس 28000

طقم خلاط دايموند 29000

طقم خلاط اتكو 19500ج

خلاط مطبخ ماك 16000 ج

خلاط حوض ووتر وركس. 16000ج

:::::::::::::::::::

حنفيه نص خلاط ايطالي 9000 ج

حنفية مطبخ نص خلاط ماك. 6000 ج

:::::::::::::::::::::

شطاف رايا الاصلي 2500ج

شطاف ماليزي 2500ج

:::::::::::::::::::

بلف زاويه اتكو1050ج

بلف زاويه اتكو دبي 1350 ج

بلف زاويه ماك 1500ج

بلف زاويه نيو 850ج

::::::::::::::

وصله 60سم اسبانيه 900ج

وصله 60سم ايطاليه 900ج

وصله 60سم صينيه600ج

::::::::::::::::::

غطاء بيبا استيل 2850ج

غطاء بيبا دواس 2750ج

:::::::::::::::

منهول 30*30 حديد 4500

منهول حديد 45*45 8000

منهول فايبر 30*30 مسلح. 6000ج

منهول مسلح فايبر 50*50 12000 ج

منهول مسلح فايبر 45*45. 9500ج

منهول فايبر. مسلح60*60 15500ج

منهول فايبر مسلح 60*45 بي 13500ج

السخانات :

سخان 50 لتر خزف سعودي 65000ج

سخان 30لتر خزف سعودي55000 ج

جلبه مقعد سلك تركيه2500

موتورات_مويه :-

#بنتاكس

موتور نص حصان 30000ج

موتور واحد حصان 70000ج

موتور اثنين حصان 195000ج

اتومتك بنتاكس 19000ج

#بدريلوا الايطالي: –

موتور واحد حصان بدريلوا 75000

موتور 2 حصان تحضير 215000

اسعار أدوات السباكة

#اسعار_مواد_تشطيب:-

#طقم #ايطالين_استاندر 95000ج

#طقم #تواي_فورد كبير 62000ج

#بانيو الطيب 65000ج

#مقعد افرنجي تواي فورد45000ج

#مقعد بلدي #فيكتوري 13000ج

#مقعد_بلدي افطح4900ج

مقعد بلدي ديب5500ج

شاور الطيب مقاس80سم.32000ج

شاور الطيب مقاس70سم.32000ج

بلف زاوية1200ج

وصلة نص 1000ج

جلبه مقعد تركية2000ج

خلاط شاور لوتس28000ج

خلاط حوض لوتس25000ج

خلاط شاور كوالتي20000ج

خلاط حوض كوالتي17000ج

خلاط مطبخ 15000ج

خلاط شاور وتر واكس17000ج

خلاط حوض وترواكس16000ج

خلاط شاور ماك21000ج

خلاط حوض ماك18000ج

خلاط شاور ماك قايم 16000ج

◼️ اسعار توصيلات مياه الصرف الصحي:-

#ماسورة٦بوصة 21000ج

#ماسورة٦تعاضد 33000ج

#ماسوره ٦ايجيك تقيل35000ج

#تي واي6بوصة7000ج

كوع6بوصة4500ج

كوع6*45 السعر4600ج

ماسورة4*6بار13500تعاضج

ماسورة4*6بار10000ج

كوع 4بوصه 1600ج

كوع4*45درجة1500ج

تي4. 1800ج

تي واي 4. 2300ج

سدة4. 1000ج

تي صليب4،… 3000ج

كدوس4،،،،،،،،2500ج

هواية4……700ج

#توصيلات ال2بوصة

ماسورة2,,,,, 6بارتعاضد6500ج

ماسورة2….5000ج

تي2،،،،،700ج

كوع2،،،600ج

تي واي2…800ج

هواية٢…400ج

ضبة٢…500ج

توصيلات الشبكات الداخلية:-

ماسورة تلات اربع 2000ج

ماسوره تلات اربع 1500ج

كوع سنة500ج

تي سنة600ج

كوع لحام120ج

تي لحام130ج

كرنك 600ج

جلبة80ج

بلف نيكل3500ج

المواسير الواحد بوصة:-

ماسورةواحد بوصة2500ج

ماسوره واحد بوصة3000ج

تي ١…220ج

كوع١..200ج

جلبة١…150ج

جلبة سنة خارجية١..800ج

جلبة سنة داخلية ١..800ج

بلف يونيو١… 3000ج

بلف طارة١… 1200ج

◼️ توصيلات تكنو عمانيةPPR

ماسورة١تكنو3500ج

ماسوره ٣/٤تكنو2300ج

موتورات المياه:-

موتور مياه ١حصان ماكس50000ج

#موتور مياه بنتاكس١حصان77000ج

#موتور مياه بدرلو٢حصان240000ج

#موتور نص حصان بنتاكس34000ج

7◾أسعار الدهانات

#بهيات_ايوب

جردل اقتصادي=7000ج

جردل بلاست=9000ج

طلية حريريه=4300ج

بهيه جالون ابيض=6800ج

بهيه جالون ملون=6200ج

تكشر=15000ج

تكشر ملون=18500ج

#بهيات_المهندس

جردل اقتصادي=8000ج

جردل بلاست=9800ج

جردل طلية داخلية=5200ج

جردل طلية خارجية=7000ج

جردل سلك=27000ج

جردل تكشر=18000ج

بهيه جالون ابيض=7000ج

بهيه جالون ملون=6000ج

#بهيات_سلدور_الالمانية

بوماستك اقتصادي=7900ج

بوماستك بلاست=9600ج

طلية داخلية=5000ح

◾أسعار السراميك و أسعار البورسلين

أسعار السراميك

#الحوائط:-

•20*50 = 4,900

5,100/5,200/5,300 = 20*60 •

5,200/5,300 = 30*60 •

# الهندي

• هندي 30*60 = 6,700

• هندي 30*30 = 6,700

5,300 = 33.3*55 •

5,500 = 25*70 •

#الارضيات :-

•آرضيات داخلي وحيشان 42*42 = 5,000

5,100/5,200 = 45*45•

•45*45(حيشان) = 5,200 /5,100

•50*50(حيشان ) = 5,200 ج

5,300= 46*46•

• 50*50 = 5,000

5,500 = 58*58 •

•57*57.5 قطع ليزر 5,500

5,600 = 59.5*59.5 •

•60*60 مصري ليزر = 5,600

#سيراميك اماراتي

• حوائط 25*40 = 5,450

• حوائط 20*50 = 5,450

• حوائط 20*60 = 5,900

• حوائط 30*60 = 6,950

•أرضيات 41,6*41,6 = 5,450

•أرضيات 33*33 = 6,350

•أرضيات /13 ملي حيشان /33*33 =8,000

#المدينة المنورة

• حوائط 25*40 = 4,400

• آرضيات المدينة_المنورة 40*40 = 4,400

•آرضيات المدينة المنورة 50*50 = 4,800

#سيراميك_سالومي

• حوائط سالومي 25*40 = 4,400 ج

• آرضيات حمامات 31*31 دون حائط = 5,000

• آرضيات حمامات 31*31 = 4,800 ج

• أرضيات حيشان 41*41 = 5,000

• أرضيات غرف وصالات 41*41 = 4,600

#أسعار_البورسلين_الصيني

• بورسلين هندي رمادي 8,000

• الخلية رمادي+بيج صيني 8,000

• السمسميه رمادي+ بيج صيني 8,200

• الأبيض أوف وايت هندي 8,500

• كريستال ماربل ملون 9,000 ج

• كريستال ماربل هندي 8,600

• سجاد كريستال 120*180 = 50,000

9◾أسعار درج الرخام والقرانيت السجانة

سعر متر الدرج البيج 4600ج

سعر متر البسطات بيج 7200ج

سعر متر المطابخ بيج 6000ج

سعر متر الدرج قرانيت 7000ج

سعر متر البسطات قرانيت 12000ج

سعر متر المطابخ قرانيت 8000ج

10◾كوالتي للابواب

نسعى لتأمين حياتك

أبواب 9ملي الأسعار :

▪️باب مقاس 80×215 =0.000

▪️باب مقاس 100×215 =125.000

▪️باب مقاس 120×215 =0000

أبواب 7ملي الأسعار :

▪️باب مقاس 80×215 =8‪8.0‪00

▪️باب مقاس 100×215 =8‪8.0‪00

▪️باب مقاس 120×215 =9‪8.0‪00

▪️باب مقاس 150×215=190.000

أبواب خشب Pvc صينية جديد :

▪️باب مقاس 80×215 =110.000

▪️باب مقاس 100×215 =110.000

خالي تماما من الMDF

أبواب خشب pvc تركية مستوردة الأسعار

▪️باب مقاس 80×215 =151.500

▪️باب مقاس 100×215 =151.500

خالي تماما من الMDF

ابواب مداخل تركية زاد جودة عالية مستوردة الأسعار 🚪:

▪️باب مقاس 100×215 =5‪00$

▪️باب مقاس 120×215 =5‪20$

▪️ومقاسات مختلفة اخرى على حسب الطلب تصنيع بأسعار مختلفة

شبابيك المونيوم زاد جودة عالية الأسعار:

▪️سعر المتر المربع =60.000

11◾ أسعار خزانات النخلة

#الأفقيه: –

◀️ مكعب 300 لتر 42000

◀️ خزان 500 لتر 75000

◀️ خزان750 لتر 100000

◀️ خزان 1000 لتر 135000

◀️ خزان 1500لتر 190000

◀️خزان 2000 لتر 290000

#الرأسية:-

🔼 خزان 250 لتر 40000

🔼 خزان 500لتر 63000

🔼 خزان 750لتر 80000

🔼 خزان 1000لتر 100000

🔼 خزان 2000لتر 180000

🔼 خزان 3000لتر 260000

🔼 خزان 4000 لتر 330000

🔼 خزان 5000لتر 370000

🔼 خزان 7500لتر 550000

🔼 خزان 10000لتر 750000

سابتــــك تانــــك فايبــــر جـلاس

تقنية ماليزية عالية الجودة

▪️سابتك (15)شخص= 350.000 ج

▪️سابتك (25)شخص= 370.000 ج

▪️سابتك (35)شخص= 390.000 ج

الاسعار تشمل :-

( الحفر والتركيب والترحيل) داخل محلية الخرطوم

مواد التركيب يتم توفيرها بواسطة العميل

الضمان لمدة 10 سنة

سوق السجانة