الذهب يقفز لأعلى مستوى





قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، اليوم الثلاثاء وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً ، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.

وإرتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1877.96 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو بلغ 1879.48 دولار.

وإرتفع الذهب 0.6 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية.

وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، وتراجع الدولار قليلاً فيما دعم جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على العملات الأخرى.

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.79 دولار للأوقية، في حين إنخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1026.86 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2349.82 دولار.

سونا