تراجع كبير في مشتريات الوقود بالخرطوم





تشهد محطات الوقود بالعاصمة استقراراً في الحركة ووفرة في المشتقات البترولية، وشكا بعض الوكلاء من حدوث تراجع كبير في حجم الطلب عقب الزيادة الأخيرة.

وأكد وكيل محطة وقود أويل ليبيا بالخرطوم، (ع،م)، في حديثه لـ(السوداني)، أن هنالك استقراراً في حركة محطات الوقود بسبب وفرة الوارد بالمحطات والمستودعات ومحطات الوقود، مشيراً لضعف القوى الشرائية.

وقال وكيل محطة وقود أويل إنيرجي بالخرطوم، فراس علي، إن هنالك تراجعاً كبيراً في المبيعات بالمحطة؛ بسبب الزيادة الأخيرة على الوقود.

وأشار لضعف كميات التوزيع والحصص اليومية، موضحاً تباعد حصص توزيع الوقود للمحطات من يومية إلى يوم بعد يومين؛ لتراجع الطلب، نافياً حدوث شح في المشتقات البترولية خلال هذه الأيام.

وفي السياق قالت وكيل محطة وقود أويل ليبيا بالخرطوم “2” إن هذه الأيام تشهد وفرة في كميات الوقود بالمحطات؛ مما انعكس إيجاباً على تلاشي الصفوف، وأشارت إلى تراجع شراء كميات الوقود نتيجة للغلاء، وتراجع المشاوير للمستهلك، ولفت إلى أن الوفرة خلقت ضعفاً في القوى الشرائية.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني