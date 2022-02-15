اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 492.00جنيه

الريال السعودي : 131.20جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 555.96 جنيه

الدرهم الإماراتي : 134.79جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 134.86 جنيه

الجنيه الإسترليني : 664.20جنيه

الجنيه المصري : 31.41جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.