التقى فولكر .. موسى فكي يختتم زيارته للبلاد





اختتم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ؛ موسى فكي أمس زيارته للبلاد و التي استغرقت ثلاثة أيام.

و قال الاتحاد الأفريقي في بيان اليوم “الثلاثاء” إن موسى التقى خلال الزيارة بمعظم الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين و المدنيين و العسكريين.

و أضاف “و قد أتاحت الاجتماعات ، بروح الانفتاح و الصراحة ، دراسة الوضع الحساس بشكل خاص الذي يهدد البلاد بأخطار سياسية وأمنية واقتصادية جسيمة”.

و أشار البيان إلى أن موسى التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ؛ فولكر بيرتس ، مضيفاً أنه أكد على المبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي ذات الصلة و التزامه بحل المشاكل الأفريقية من قبل الأفارقة ، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لاسيما الأمم المتحدة وفقاً لنهج يحترم هذه المبادئ وسيادة الشعب السوداني في التعامل مع شؤونه.

باج نيوز