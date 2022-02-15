لجنة المعلمين تدفع برؤيتها لحل الأزمة السياسية إلى (فولكر)





دفعت لجنة المعلمين السودانيين، برؤيتها لحل الأزمة السياسية، إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، والقائمة على تشكيل مركز موحّد لقيادة الثورة ومقاومة الانقلاب.

وأكدت اللجنة في رؤيتها أن إجراءات 25 اكتوبر قطعت مسيرة التحول الديمقراطي، ولفتت إلى أن عدم وجود مركز قيادة موحدة ومقبولة يعتبر اأس المشكل.

واعتبرت اللجنة التعليم المدخل لحل أزمة الهُوية في السودان، وأضافت “وللخروج من هذه المعضلة لابد من جعله من أولويات الدولة والنخب عبر زيادة الصرف على التعليم وتجويد مناهجه، وتحسين شروط الخدمة، فضلاً عن الرجوع لنظام الداخليات في المناطق الطرفية ومراجعة السياسات التي أفرزتها ثورة التعليم العالي مع تشجيع البحث العلمي”.

الصيحة