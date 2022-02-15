المؤتمر السوداني: الجيش لديه رغبة أكيدة في الانفراد بالسلطة





قالت القيادية بحزب المؤتمر السوداني عبلة كرار، إن العسكريين تنصلوا عن الشراكة مع المدنيين بعد إجراءات 25 اكتوبر.

وأشارت في حديثها لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، إلى أن رؤية حزب المؤتمر السوداني واضحة وهي مع مطالب الشارع، وأكدت أن التفاوض مع العسكريين هو بمثابة اعتراف بوجود دور لهم في السلطة وهذا أمر غير معترف به.

وأكدت عبلة أن الجيش لديه رغبة أكيدة في الإنفراد بالسلطة، وأشارت إلى أن تصريح رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بعدم نية الجيش في حكم السودان هو عبارة عن تصريحات فقط نتيجة لضغط الشارع.

وقالت إن ما يحدث من حراك وتظاهرات في الشارع الآن هو ثورة أخرى وفعل ايجابي وحالة وعي ويجب الاستماع له، واعترفت بوجود أخطاء ارتكبها المدنيون في فترة مشاركتهم في السلطة أكبرها عدم تكوين مجلس تشريعي.

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