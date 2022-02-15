انطلاق المرحلة الثانية لإنتاج الذهب بجبل عامر





أعلن المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مهندس عثمان حسن عبد القادر، عن انطلاق المرحلة الثانية للعمل بمربع جبل عامر وصولاً لتحديد الاحتياطي وإعداد دراسات الجدوى لبدء المشروع العملاق، ضمن إنجازات حصاد العام 2021م، حيث شهد بداية الإنتاج الفعلي للذهب بجبل بني عامر والذي كان يمثل تحدياً للهيئة.

وأكد تحقيق الهيئة خلال العام 2021م إنجازات عديدة رغم الظروف التي مرّت بالبلاد ومن بينها جائحة (كورونا) والتي تعاملت معها إدارياً وحوّلتها الهيئة لفرص تحسين للعمل.

وكشف عثمان أن العام شهد توقيع (18) اتفاقية للاستثمار في التعدين لتحقيق شعار (حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي) وتخصيص (19) مربعاً للاستثمار، وأشار لمشاركة الهيئة في أنشطة مع دول خارجية والتواصل مع هيئات نظيرة على رأسها روسيا والصين والمغرب واليمن وجنوب أفريقيا، فضلاً عن المشاركة في مؤتمر باريس.

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