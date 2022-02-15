شاهد بالفيديو.. لاعب كرة قدم مصري شهير يخاطب مدرب الهلال السوداني: (أرجوك حاول أن تهزم الأهلي وأتمني لك حظ موفق)





أثار لاعب كرة قدم مصري شهير ضجة واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي المصرية والسودانية وذلك قبل أيام من ديربي وادي النيل بين الهلال السوداني وضيفه الأهلي المصري لحساب دور المجموعات من بطولة دوري أبطا أفريقيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد دعم لاعب الزمالك والدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو مدرب الهلال السوداني أمام الأهلي وطالبه بالفوز علي بطل افريقيا.

ووجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك وروما وتوتنهام السابق، رسالة إلى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني جواو موتا قبل مواجهة فريقه ضد الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية تابعها محرر موقع النيلين عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور لمدرب الهلال بشكل ساخر، “أرجوك حاول تكسب الأهلي”.

وأشار إلى أن تصريحات مدرب الهلال حول رغبته في كيفية التصرف بالكرة، تجعل موسيماني ينصب تركيزه في المباراة، ويعني أن مدرب الهلال سيترك الاستحواذ للأهلي، وسيلعب على الهجمات المرتدة.

يذكر بأن الهلال السوداني يستعد لمواجهة ضيفه الأهلي القاهري يوم الجمعه المقبله الموافق 18-2-2022 في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا علي ملعب الهلال.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين