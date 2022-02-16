توالي ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي





افصحت جولة ميدانية اجرتها (المصادر)، عن استمرار ارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازي ليوم أمس.

وكشف عدد من المتعاملين في سوق النقد الاجنبي ان سبب الارتفاع يرجع الى ارتفاع الطلب على العملات الاجنبية من قبل عدد كبير من الأشخاص والجهات غير المعلومة.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازي 446 جنيها للبيع و449 جنيها الشراء،

والدرهم الاماراتي130 جنيها للبيع و129 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه المصري 32 جنيها للبيع و30 جنيها للشراء، والريال السعودي 130 جنيها للبيع و127 جنيها للشراء، واليورو 545 جنيها للبيع و440 جنيهاً للشراء، والاسترليني 640 جنيهاً للبيع و635 جنيهاً للشراء.

وكشفت الجولة عن تباين الأسعار من تاجر لآخر حسب العرض والطلب في السوق.

الخرطوم: عز الدين الباشا

صحيفة الصيحة