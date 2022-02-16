إتجاه لبيع شركة زين للاتصالات





كشف القانوني د. عبد العظيم حسن عن وجود عرض لشراء شركة زين للاتصالات عبر صفقة من خلال الشروع في إجراءات قانونية، وطالب المواطنين بالانتباه للصفقة، وقال حسن خلال مؤتمر صحفي أمس بطيبة برس إنهم سيشرعون باتخاذ إجراءات قانونية لإيقافها، وتعهد بتمليك المعلومات للجماهير، وقطع بأنهم سيلجأون للمحكمة اذا لم تتوفر لهم المعلومات حول عملية البيع، وشدد على ضرورة تمثيل جمعيات واتحادات جمعية حماية المستهلك بمجالس ادارات الشركات والقيام بتطوير قانون حماية المستهلك لجهة أن المواطنين يمكن أن يلعبوا دوراً في عملية الشراء، وأرجع وجود ممثلين بمجالس الادارات للحد من انقطاع الانترنت، وعزا انقطاع خدمة الانترنت ابان الانقلاب وغيره من اجل حماية اصحاب المصلحة، ودعا لعدم الابقاء على جهاز تنظيم الاتصالات تحت رحمة الأجهزة الأمنية.

ومن جهته حذر رئيس منظمة الشفافية الطيب طه من عملية شراء زين لأي فرد، مطالباً بأن تكون عملية الشراء للشعب، وقطع بأن الاستحواذ على الشركة يعني سيطرة أفراد، وإنتقد عدم اهتمام الجهات المعنية بالصفقات بفترة انتهاء الاتفاق مع الجهات وعدم الاهتمام بقواعد الاستثمار، وكشف عن وجود تقرير رسمي معد من جهات رسمية أعد في وقت سابق تضمن معلومات وصفها بالمتناقضة، ودعا بان لاتتجاوز زيادة خدمة الانترنت عن 2% من دخل المستهلك.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة