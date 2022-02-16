مزارعون بالقضارف: البنك الزراعي رفض تسوية المديونيات





استنكر مزارعون بالقضارف رفض البنك الزراعي استلام تعويضات المزارعين غير المنتجين، مقدمة من شركات تأمين لتسوية مديونيات الموسم الحالي بحجة أن الإجراء لا يتوافق مع نظام البنك.

وقال عبد القادر محمد أحمد الشريف أحد كبار مزارعي القضارف، إن عدم موافقة البنك على تسوية مديونيات المزارعين كاستحقاق (سلم) من عائد تعويضات التأمين الزراعي يدخل المزارعين غير المنتجين في مشكلات كبيرة أقلها خروجهم من العملية الزراعية، لافتاً إلى أن الموسم الزراعي الحالي شهد تدنياً كبيراً في الإنتاج ومع انخفاض أسعار المحاصيل وارتفاع تكاليف الزراعة ما يتطلب مرونة حيال التعامل مع المنتجين بولاية القضارف.

وأكد الشريف على جهود شركة شيكان للتأمين في تسليم كشوفات مستحقي التأمين الزراعي قبل الخامس عشر من فبراير وشدد على ضرورة مراعاة المشاكل التي تحيط بالمزارعين غير المنتجين جراء تضرر الزراعة بالآفات وشح الأمطار وأضرار السيول وناشد بتبسيط إجراءات سداد السلم.

ودعا الشريف اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف الجلوس مع المدير العام للبنك الزراعي السوداني للوصول لتفاهمات بشأن سداد السلم لتفادي وقوع أي أضرار على المزارعين، وطالب شركات التأمين الزراعي الالتزام بتسليم بتعويضات المزارعين المتضررين من تدني الإنتاج.

القضارف: صالحين العوض

صحيفة اليوم التالي