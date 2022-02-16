إتجاه لزيادة أسعار التأمين للسيارات





قال الأمين العام لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السودانية، حسن إبراهيم، إن هنالك لجنة فنية تدرس إعلان أسعار جديدة لتأمين الطرف الثالث للسيارات.

بمايتوافق مع القيم السوقية للموجودات والأصول التي يتطلب تأمينها والتعويض عليها سداد مبالغ من شركات التأمين.

وطالب عدد من مديري شركات التأمين في السوق السودانى بزيادة أسعار تأمين الطرف الثالث الإجباري) اتساقاً مع الزيادات الكبيرة التي شملت أسعار الوقود والسيارات والإسبيرات، مؤكدين أن المطالبات (التسويات) الواردة لشركات التأمين كبيرة، وينبغي أن تتبعها زيادة موازية في أسعار التأمين.

وأكد حسن أن الأسعار الحالية للتأمين لا تغطي المطالبات مع تزايد خطر مستخدمي الطريق والحوادث المرورية

وناشد الجهات العدلية والشرعية مراجعة رفع قيمة الدية إحقاقاً للحق وإقامة للعدالة .

يذكر أن الدية الحالية حوالي (330) ألف جنيه سوداني قد تناقصت بفعل التضخم الكبير، وتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدية الشرعية وهي (100) من الأبل .

صحيفة السوداني