شركة كندية تحوز على مربعات امتياز يبلغ احتياطيها (100) طن





كشف وزير المعادن، محمد بشير أبونمو، أن شركة اوركا الكندية حققت احتياطيا مؤكدا من الذهب بلغ (100)طن مشيرا إلى ان شركة اوركا ستضخ (400) مليون دولار في استثماراتها بالسودان.

فيما أعلن الوزير خلال مخاطبته احتفال الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية امس بـ”برنامج حصاد 2021″، للهيئة ان انتاج البلاد من الذهب خلال العام 2021 بلغ 49،6 طنا من انتاج الشركة السودانية للموارد المعدنية ، وانتاج 2،6 مليون طن رخام ، و130 الف طن جبص ،وبلغ انتاج البلاد من الفوسفات 6،4 آلاف طن ، اما الملح فبلغ 120 الف طن ، فيما بلغ انتاج الكروم 5،6 آلاف.

فيما أكد الوزير أن مصفاة السودان للذهب تمكنت من تصفية (34.6) طنا من الذهب في عام 2021 بينما وقعت وزارته (14) اتفاقية استكشاف معادن وذهب في العام الماضي، وأصدرت لجنة التعدين (379) رخصة تعدين واتفاقية، وأكد أبونمو بأن إنشاء بورصة الذهب يمضي بخطى حثيثة، وأضاف:” البورصة ستضع تسعيرا عادلا للذهب يوقف عمليات تهريبه” ورحب بقدوم شركات عالمية في التعدين بمربعات جديدة ، وقال إن إنتاج جبل عامر بلغ 14 كيلو جراما في العام 2021′ مشيرا إلى أن عام 2021 كان عام التأسيس لوضع الاطار العام لوزارة المعادن بعد فصلها من وزارة الطاقة والتعدين.وكشف عن هيكلة شركة ارياب بينما حققت شركة سودامين ارباحا بلغت (142) مليون جنيه.

من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية المكلف عثمان حسن عبدالقادر إن الهيئة نفذت خطتها للعام 2021 بكل احترافية مشيرا إلى أن الهيئة حدثت خريطة السودان الجيولوجية بجانب الخرط التكتونية والسزمية والاستثمارية، وأضاف ان الهيئة أكملت اجراءات الدراسات الحقلية وبدء الإنتاج من جبل عامر وتركيب مصنع الذهب وانطلاق المرحلة الثانية من منجم جبل عامر.. وقال إن الهيئة تدعم القطاع الزراعي باجراء بحوث واستكشاف المعادن الزراعية وقال ان مأموريات الهيئة بلغت (47) مأمورية مشيرا إلى عمل اجراءات تفصيلية لخامات الحديد شرق دنقلا، وأضاف:” كنوز السودان تتفتح بفضل الهيئة” مشيرا إلى ان الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية تعد “الحصان الرابح ” في مضمار بناء السودان وتحقيق نهضته.

الخرطوم _أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي