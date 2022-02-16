شاهد بالفيديو.. لحظة سرقة مواطن سوداني “نصف مليار” جنيه بالخرطوم





وثقت كاميرات مراقبة لحظة سطو لص على سيارة مواطن سوداني، وسرقة 500 ألف جنيه كانت بداخلها، وذلك بعد اقدامه على كسر زجاج السيارة وفتح تأمين أحد الأبواب الخلفية.

و وقعت الحادثة ظهر أمس الثلاثاء، امام (الفرازة) بشارع الصناعات لفة 18 بالعاصمة السودانية الخرطوم، في مكان مكتظ بالحركة.



و وفق وسائل التواصل، أن اللص قد تمكن من سرقة، نصف مليار جنيه نقداً، و محفظة بداخلها عدة بطاقات ثبوتية وصراف آلي، تخص المواطن علاءالدين يوسف الإمام.

الخرطوم: (كوش نيوز)