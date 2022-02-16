ولايات وكيانات شبابية ولجان مقاومة ترشح أحمد صباح الخير لرئاسة الوزراء





كشف تحالف ثوار ديسمبر، عن ترشيح (9) ولايات و(460) لجنة مقاومة و(36) كيان شبابي، للبروفيسور أحمد صباح الخير رزق الله لمنصب رئيس الوزراء خلال المتبقي من الفترة الانتقالية.

وأعلن رئيس تنظيم شباب السودان بهاء الدين الدباسي في مؤتمر صحفي اليوم، عن ترشيحهم لأحمد صباح الخير ليرأس حكومة كفاءات غير حزبية تعمل من أجل الشعب والوطن وتحقق أهداف الثورة، وأكد أن صباح الخير لن تكون له حاضنة سياسية بخلاف الثوار.

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