بدء محاكمة البشير وطه وهارون في قضية مقتل متظاهرين





وسط إجراءات أمنية مشدّدة، شرعت المحكمة في محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، والقيادي بالحزب الفاتح عز الدين، على ذمة قضية مقتل متظاهرين في العام 2019م.

وعقدت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة الأراضى الديم بالخرطوم، جلستها في غياب جميع المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية وعلى رأسهم البشير.

وكشفت المحكمة برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، عن ورود إفادة اليها من إدارة السجن القومي “كوبر” ببحري تفيد بمرض المتهم الأول (البشير) واستشفائه مما يتعذّر معه احضاره للمحكمة، وقالت المحكمة إنها وبعد علمها بمرض المتهم الأول الرئيس المخلوع وغيابه عن جلسة اليوم، خاطبت بدورها إدارة سجن كوبر بعدم احضار بقية المتهمين إلى المحكمة وهم (طه، هارون وعز الدين ) للمثول أمامها وذلك لعدم سير المحكمة في أي إجراءات في غياب أحد المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية.

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