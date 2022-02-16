التربية و التعليم تنفي تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى





نفت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تعليق الدراسة لأجل غير مسمى.

و أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة إبراهيم عمر في تصريح لـ (باج نيوز ) أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي منافي للحقائق خاصة ما يتناقل حول إلغاء امتحانات الفترة النهاية لمرحلتي الأساس و الثانوي.

وشدد عمر على أن استناف الدراسة للفصول الصغري سيتم في موعده المحدد أي في الثاني و العشرين من فبراير الجاري.

و كشف عن جلسة مرتقبة لمسؤولي الوزارة عقب العطلة لمناقشة كيف يتم استكمال الأسبوع الذي خصم من التقويم الدراسي بسبب الظروف الصحية التي فرضتها كورونا.

الصيحة