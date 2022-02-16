مقاومة الخرطوم تحدّد وجهة مليونية الغد





أعلنت تنسيقية لجان مقاومة احياء الخرطوم شرق عن تسيير مليونية، الخميس، نحو شارع المطار.

ودعت اللجنة الثوار والثائرات في لجان المقاومة وداخل الأحياء للمشاركة في مواصلة الحراك الشعبي الرافض لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر حتى إسقاط السلطة الانقلابية الغاشمة.

وأضافت”جماهير شعبنا الأبي، إن الطريق الذي سلكناه سوياً منذ الـ19 من ديسمبر كان مليئًا بالتضحيات والتحديات التي لن تثنينا عن مواصلة نضالنا في الدفاع عن هذا الوطن ونيل الحكم المدني الكامل.

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