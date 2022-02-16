شاهد بالفيديو ..أول تحليق بالطائرة لطالب طيران عراقي بالسودان





في أولى رحلاته بطائرة التدريب حلق الطالب بمدرسة أجنحة السماء للطيران بالسودان العراقي الجنسية “حارث حقي إسماعيل” فوق سماء العاصمة الخرطوم مع مدربه وذلك ضمن كورس “cpl”، حيث أقلع وهبط بمطار الخرطوم وأظهر الطالب ثبات وبراعة بحسب الذين كانوا حضوراً لرحلته الأولى.





ونجحت أكاديميات الطيران بالسودان في جذب الطلاب من دول عربية وافريقية وذلك من واقع جودتها وكفاءة الأساتذة والمدربين، وتبدأ مدرسة أجنحة السماء في الفترة القادمة تدريب الطيارين بمطار مروي بشمال السودان.

الخرطوم:طيران بلدنا