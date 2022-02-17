السوباط : مندهشون من استضافة الأهلي المصري للمريخ





يقول السوباط إنّ المريخ سيدفع إيجار ملعب السلام.

أعرب المتحدّث باسم نادي الهلال السوداني هيثم السوباط، عن اندهاشه من خطوة لعب المريخ مبارياته في القاهرة.

وقال السوباط بحسب تصريحاتٍ لأون تايم سبورتس، إنّ لم يمنعوا المريخ من اللعب في الجوهرة الزرقاء.

وأضاف”عندما طلب المريخ مواجهة الأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، وافقنا ولكنّ طلبنا منهم دفع إيجار الملعب وهو 20 ألف دولار”.

وأكمل”المريخ سيدفع إيجار ملعب السلام، مندهش من استضافة فريق لفريق منافس على ملعبه”.

وسيلعب المريخ السوداني مبارياته بدوري أبطال إفريقيا بملعب السلام، بعد حرمان الاتحاد الإفريقي”كاف” استضافته لأيّ مباراةٍ على ملعبه لعدم الجاهزية.

باج نيوز