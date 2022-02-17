الهلال السوداني يفتح النار: الأهلي ابن الكاف المدلل ومصر تدخلت لمنع حضور الجماهير





أعرب مسؤولو نادي الهلال السوداني عن غضبهم الكبير، بسبب مجاملة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لخصمهم الأهلي المصري حسب وصفهم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السوداني عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو بعنوان “ابن الكاف المدلل”، في إشارة إلى مجاملة كاف للأهلي.

جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي عن قراره بمنع حضور الجماهير لمباراة الهلال مع الأهلي بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان غداً الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وأكد هيثم السوباط المتحدث باسم نادي الهلال السوداني أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة النادي خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل مناقشة قرار الاتحاد الإفريقي بمنع الجماهير من حضور المباراة.

وقال السوباط خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ملعب أون تايم” الذي يذاع عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية: “إدارة الهلال تجتمع لبحث رد الفعل تجاه قرار الكاف، والجماهير السودانية تتهم مصر بالتدخل في هذا الأمر”.

وأضاف: “هذا القرار سيؤثر على العلاقة المصرية السودانية، وهذا رأي الشارع السوداني، وسنجتمع وسنتخذ رد فعل يتناسب ويليق بالكرة السودانية بصفة عامة والهلال بصفة خاصة”.

وأتم السوباط تصريحاته، قائلاً: “جماهير الهلال تطالب بنقل مقر الاتحاد الإفريقي من مصر بعد قرار الكاف”.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي والهلال السوداني منذ عامين في البطولة ذاتها، شهدت اقتحام الجماهير السودانية لملعب الجوهرة الزرقاء في الدقيقة 57 من زمن اللقاء، وهو ما أدى إلى إلغاء المباراة وتوقيع عقوبات على النادي السوداني.

صحيفة البيان