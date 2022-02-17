غرفة النقل : ارتفاع الوقود وراء زيادة المواصلات





ــ قال رئيس الغرفة القومية للنقل، الشاذلي الضواها، إن الزيادة في أسعار المواصلات مبررة؛ بسبب الزيادات المتكررة على الوقود.

وأشار في حديث لبرنامج (كالآتي) بقناة (النيل الأزرق) إلى أن وزارة المالية هي المسؤولة عن هذه الزيادات في تعرفة المواصلات، بعد الزيادات المفروضة على المخالفات المرورية، وتصديق الخطوط من (2.160) جنيه إلى (17) ألف جنيه، بجانب رسوم ترخيص المركبات والارتفاع الكبير في الإسبيرات، وتكاليف تشغيل المركبات، متهماً وزارة المالية بالانفراد بالقرارات، وعدم مشاورة الجهات ذات الصلة، وقال الضواها إن قطاع النقل العام في الطريق للانهيار؛ بسبب عدم دعم الدولة له والاهتمام به .

صحيفة السوداني