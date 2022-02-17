أسعار الذهب تقترب من ذروة 8 أشهر





إرتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس صوب أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر مع تزايد التوتر على الحدود الأوكرانية، وإانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية .

إرتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1876.41 دولار للأوقية ليقترب من أعلى مستوياته التي سجلها في يونيو الماضي عندما بلغ 1879.48 دولار.

في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1878.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.53 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1068.57 دولار، بينما زاد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 2321.38 دولار.

سونا