د. بشارة: ميناء الجزيرة البري يمثل عمق ارتباط الجيش بشعبه





قال الخبير والمحلل السياسي د. عبد الحليم بشارة، ان تنفيذ شركة زادنا ورعايتها لميناء الجزيرة البري بمواصفات عالمية يمثل قمة الترابط النبيل بين قوات الشعب المسلحة بشعبها السوداني الذي اشتق اسمها من اسمه، واعتبر أنها أعظم هدية يقدمها الجيش لأهله في ولاية الجزيرة مما سيزيح عن كاهلهم معاناة كبيرة.

وأضاف بشارة في تصريح صحفي، ان زادنا نفذت الميناء بتكلفة (34) مليون دولار، في زفة من المنشآت الملحقة، تشمل (160شقق) سكنية، و(104) محل تجاري و(مسجد) في معمار حديث، و(حدائق غناء) وخدمات داخلية متطورة من (اتصالات) وتسهيلات سفر وكافتيريات، وأشار إلى ان ميناء الجزيرة البري يوفر (1200) فرصة عمل في وقت تتقلص فيه الوظائف داخل سوق العمل السوداني ويشكو فيه الشباب من تمدد العطالة.

وأكد د. بشارة ان الشعب السوداني بات الان يفرق تماما بين من يسعى الى تعمير الوطن وتوفير الخدمات الضرورية الراقية للشعب وبين من لا هم او شغل لهم إلا التدمير والتخريب وقفل وتتريس الشوارع وتعطيل عجلة الانتاج. وشدد على انه لم يجد اي تفسير للحقد الدفين الذي تحمله أحزاب الخراب صفرية الجماهير على شركات الجيش، ونوه الى انها شركات الشعب السوداني وتقدم للسودان يومياً ما لم يستطع هؤلاء الفشلة تقديمه للشعب خلال سنوات حكمهم العجاف، ولفت إلى انهم اذاقوا السودانيين كل المرارات الممكنة من فشل اقتصادي الى انفلات أمني وحولوا حياته الى جحيم لا يطاق، وأكد ان الجيش الان لديه مديونية كبيرة جدا على الحكومة مساهمة منه حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد وحتى لا يدخل السودان في مرحلة الانهيار الاقتصادي.

الصيحة