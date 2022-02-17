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المبعوث الأمريكي يغادر الخرطوم على نحو مفاجئ
كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، عن مغادرة المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي السفير ديفيد ساترفيلد الخرطوم بشكلٍ مفاجئ لظروف صحية.
وأضافت المصادر بحسب (الشروق) اليوم، أن المبعوث الأمريكي وصل السودان أمس قادماً من إثيوبيا، في زيارة رسمية كان من المقرّر أن تمتد لعدة أيام، بهدف الوقوف على تطورات الأوضاع السياسية في السودان، في ظل المشاورات الجارية الآن بهدف انطلاق حوار وطني سوداني لحل الأزمة السياسية الراهنة.
وأكدت المصادر، أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم السفيرة لوسي تاملين، تواصلت مع المكونات السياسية بكل أطرافها التي كان من المقرّر أن يلتقيها ساترفيلد للاعتذار عن لقائه وتوضيح أسباب مغادرته للبلاد، وذكرت أنه سيعود لاستئناف زيارته للسودان خلال أسبوعين أو أكثر.
الصيحة
3 تعليقات
لا مرحبا ولا اهلا ولا اعاده الله ….امريكا التي تفرض العقةبات وتدعم الفتن والمنشقين والقحاتة والمتمردين والرافعين للسلاح والارهابيين وجب عدم مقابلته وطرده ويجب علي كل مكونات السياسة ومنظمات المجتمع المدني العمل علي التحضير لمحاكمتهم مع رؤساهم علي الحصار السابق والحالي…….ثبت الان حماقة حمدوك وسؤء تقديره لامريكا بدفع التعويضات وثبت للبرهان والمطبعين ان امريكا تاخذ ولا تعطي وقد اخذت الفلوس والتطبيع واعطت الشعب السوداني وكل السياسيين علي قفاهم بالحصار والانتهازية ومحاربة الجيش السوداني….انتبهوا ايها الناس امريكا عدو الشعب السوداني الاول ولاكمال الفهم لابد من طرد السفير الامريكي وعدم مقابلة المبعوث والجلوس في طاولة حوار سودانية خالصة وهذا هو اتجاه الراي العام وما اثبتته مالات الاحداث
اننوا من زمن امريكا. كل العالم عرف خساسة الامريكان السياسية وكذبهم ونفاقهم والواجب علي الجميع التوجه نحو الصين وروسيا وايران وتركيا وقطر فهؤلاء مستعدون للتضحية والمساهمة في بناء البلد مع تنازلات علي شاكلة القاعدة الروسية في البحر الاحمر واستثمارات صينية وغير ذلك….العاقل من اتعظ بغيره..اتركوا عملاء السفارات ومراهقي السياسة فقد احسن البشير التعبير بالقول المتغطي بأمريكا عريان.ي حليل البشير
فى ستين ألف داهيه … الله لا عادو … هؤلاء لا خير فيهم فما أن يدسوا أنفهم القذر فى بلد ما حتى يجلبون لها النحس ويُعقدون مشاكلها أكثر من ما هي مُعقده !