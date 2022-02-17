المبعوث الأمريكي يغادر الخرطوم على نحو مفاجئ





كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، عن مغادرة المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي السفير ديفيد ساترفيلد الخرطوم بشكلٍ مفاجئ لظروف صحية.

وأضافت المصادر بحسب (الشروق) اليوم، أن المبعوث الأمريكي وصل السودان أمس قادماً من إثيوبيا، في زيارة رسمية كان من المقرّر أن تمتد لعدة أيام، بهدف الوقوف على تطورات الأوضاع السياسية في السودان، في ظل المشاورات الجارية الآن بهدف انطلاق حوار وطني سوداني لحل الأزمة السياسية الراهنة.

وأكدت المصادر، أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم السفيرة لوسي تاملين، تواصلت مع المكونات السياسية بكل أطرافها التي كان من المقرّر أن يلتقيها ساترفيلد للاعتذار عن لقائه وتوضيح أسباب مغادرته للبلاد، وذكرت أنه سيعود لاستئناف زيارته للسودان خلال أسبوعين أو أكثر.

الصيحة