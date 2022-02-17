البرهان لـ(فولكر): سنسلِّم السلطة لحكومة منتخبة





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص الحكومة الانتقالية وعزمها على إكمال عملية التحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة، ونوه إلى أن الحكومة حريصة على الحوار مع جميع المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهن.

والتقى البرهان بمكتبه في القصر الرئاسي اليوم، بممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس.

وأوضح أن البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية، وأكد استقلالية السلطات القضائية والعدلية.

بدوره أوضح رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث الوضع في دارفور وتطبيق الإجراءات الأمنية التي تسهم فيها البعثة عبر اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور.

وأضاف بيرتس أن اللقاء تطرق إلى المشاورات التي تقوم بها بعثة (يونيتامس) للخروج من الأزمة الراهنة في السودان وضرورة خلق مناخ مناسب للمشاورات بين المكونات السودانية يسمح بإعادة بناء الثقة.

الصيحة