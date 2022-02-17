اقتصاد وأعمالأسعار صرف العملاتمدارات

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

2022/02/17
0
دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 17 فبراير 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 495.00جنيه
الريال السعودي : 132.00جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 559.35 جنيه
الدرهم الإماراتي : 135.61جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 135.68 جنيه
الجنيه الإسترليني : 673.20جنيه
الجنيه المصري : 31.60جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2022/02/17
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.