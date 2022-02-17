اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 17 فبراير 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 495.00جنيه

الريال السعودي : 132.00جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 559.35 جنيه

الدرهم الإماراتي : 135.61جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 135.68 جنيه

الجنيه الإسترليني : 673.20جنيه

الجنيه المصري : 31.60جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.