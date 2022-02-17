ارتفاع جديد للدولار مقابل الجنيه السوداني والبنوك تعجز عن اللحاق بالسوق الموازي





يوم الخميس إرتفع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، وظل الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين، وذلك رغم النظام الذي أطلقته الحكومة الإنتقالية في فبراير من العام 2021، وهو نظام السعر الموحد، وسجل الدولار الخميس 20 يناير 2022 رقماً قياسياً نحو 510 جنيهاً للبيع والشراء نحو 500 جنيها، ليعود ويستقر في حدود 490 جنيهاً لعدة أيام ثم يرتفع حالياً الى 495 جنيهاً.

يوم الخميس 17 فبراير 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 495.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 132.00 جنيه.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 17 فبراير 2022 م، وجاء السعر 442.99980 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 462 -464 جنيه للدولار، حيث توقفت البنوك من مطاردة السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك واأصبح الفرق نحو 30 جنيها للدولار الواحد.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 64.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)