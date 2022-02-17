تقارير رسمية تكشف أرقاماً صادمة عن تردد آلاف الطلاب على مراكز التعافي من الأدمان





كشفت مبادرة عوافي العاملة بالتنوير بمخاطر المخدرات عن تقارير رسمية في العام ٢٠٢١م أظهرت احصائية عن تردد (13) ألف حالة على مراكز الإدمان ونوهت إلى أن هذه الاحصائية بينت أن أعمار المترددين تتراوح ما بين (14) إلى (24) عاماً ما يعني أنهم طلاب في سن الدراسة.

وقال وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري ، إن المخدرات لم تعد تأخذ شكلا واحداً بل تعددت وجوهها واشكالها ما يزيد من خطورتها وضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لمنع انتشارها، ودعا لأهمية التنسيق بين كل قطاعات الدولة لمحاربتها عبر خطط واضحة المعالم.

و أكد الحوري خلال مخاطبته اليوم الورشة التنويرية للتوعية بمخاطر المخدرات استهدفت اساتذة التعليم العام، حرص الوزارة على تبني هذه الأطروحة إيمانا منهم بضرورة التبصير بالخطر الداهم الذي تشكله المخدرات على مستقبل الطلاب.

باج نيوز