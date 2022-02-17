وزير المالية يجري مباحثات مع وزير الكهرباء المصري





بحث وزير المالية و التخطيط الاقتصادي ؛ جبريل إبراهيم مع وزير الكهرباء المصري ‏؛ محمد شاكر سبل التعجيل برفع الربط الكهربائي بين مصر و السودان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوويرين في القاهرة اليوم “الخميس” ، و أوضح جبريل في تغريدة على تويتر : “‏لقائي مع معالي وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر المرقبي. تدارسنا في اللقاء سبل التعجيل برفع الربط الكهربائي بين مصر و السودان إلى ٣٠٠ ميقاواط كمرحلة أولى و امكانية إعارة السودان توربينات متنقلة للمساهمة في زيادة التوليد الكهربائي في فصل الصيف”.

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