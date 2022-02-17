تدشين تحالف جديد تحت مسمى الحرية والتغيير “القوى الوطنية”





دشنت أحزاب سياسية وقوى مدنية، تحالفاً سياسياً جديداً تحت مسمى الحرية والتغيير “القوى الوطنية”.

وقال رئيس الحزب الوطني الاتحادي، القيادي بالتحالف الجديد يوسف محمد زين في مؤتمر صحفي اليوم، إن التحالف مفتوح لكل من يريد أن يخرج البلاد من الأزمات التي تعيش فيها، بمنهج جديد ليس فيه إقصاء لأحد، وأكد أن البلاد تمر بحالة انسداد أدت إلى التدخل فيها بأشكال مختلفة، وأقرّ بأن البلاد على وشك انهيار اقتصادي.

من جانبه، أعلن القيادي بالتحالف حيدر الصافي، عن شروعهم في الاتصال بالطرق الصوفية والإدارات الأهلية للالتحاق بالتحالف، وشدّد على أن كل من ينتمي لهذا التحالف يجب أن يكون داعماً للتحول الديمقراطي، وأكد أن الأنظمة العسكرية في البلاد أوجدتها الضرورة، وأضاف (نحن لا نريد إلّا أن تكون هناك حكومة مدنية “كاملة الدسم”).

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