غازي صلاح الدين: التيار الإسلامي يتعرض لما يشبه حرب إبادة





قال رئيس حزب حركة الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يمارس الآن الصلاحيات الكاملة لرأس الدولة.

وأكد في مقابلة خاصة مع (عربي 21)، أن مصير السودان تحدِّده الآن القوى الإقليمية والدولية أكثر مما يتحدّد بإرادة وطنية.

وأوضح أن هناك تأثيراً للتيارات الإسلامية السودانية، خاصةً حال تحالفها مع تيارات أخرى، متوقعاً حصول التيارات الإسلامية، إذا نُظمت تنظيماً جيداً على (15- 20%) من الأصوات البرلمانية، وهي نسبة لن تمنحهم الأغلبية، لكنها ستمنحهم نفوذاً داخل البرلمان، وربما مكّنتهم من المشاركة في حكومات ائتلافية.

ولفت صلاح الدين، إلى أن التيار الإسلامي يتعرض لما يشبه حرب إبادة غير مسبوقة من بعض القوى الإقليمية والدولية والمحلية، وقال “لكننا نعلم أن فاعلية التيارات الإسلامية هي في المسافات المتوسطة والطويلة، وهذا هو الذي نركز عليه”.

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