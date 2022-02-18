أسعار الذهب اليوم في السودان الجمعة 18 فبراير 2022





تراجع متوسط أسعار الذهب اليوم في السودان، الجمعة 18 فبراير/شباط 2022، تزامنا مع هبوط أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان خلال التعاملات المسائية اليوم في الأسواق المحلية، إلى نحو 27.068 ألف جنيه (60.96 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 23.685 ألف جنيه (53.35 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 20.302 ألف جنيه (45.72 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، نحو 15.790 ألف جنيه (35.56 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وتراجع متوسط سعر أوقية الذهب في السودان خلال التعاملات المسائية اليوم، إلي نحو 841.824 ألف جنيه (1896 دولارا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 189.483 ألف جنيه (426.76 دولار).

العين الأحبارية