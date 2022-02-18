قاضٍ أمريكي يأمر ترامب بالمثول أمام المحكمة في قضية احتيال





أمر قاضٍ أمريكي، الرئيس السابق دونالد ترامب واثنين من أولاده، بوجوب الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في قضية مدنية في نيويورك تتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشركاته ويشكل هذا القرار أحدث صفعة قانونية لترامب البالغ (75) عاماً، في وقتٍ يواجه فيه الرئيس السابق وقطب الأعمال، قضايا عدة أخرى تهدِّد بتعقيد ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض عام 2024م.

وكانت عائلة ترامب قد حاولت مراراً وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي أعلنت الشهر الماضي كشفها أدلة مهمة على ممارسات احتيالية أو مضللة داخل منظمة ترامب.

وبعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة، رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك، التماساً تقدم به ترامب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها جيمس في ديسمبر وأمر القاضي، ترامب وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب جيمس في غضون 21 يوماً، لكن من المتوقع أن تستأنف عائلة ترامب القرار.

كوش نيوز