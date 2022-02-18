شاهد فيديو ال 64 مليار دولار.. لماذا إقترح وزير ماليزي إلقاء محمد عصمت في المحيط من الطائرة أثناء عودتها إلي الخرطوم





قال الكاتب عبد الماجد عبد الحميد ؤئيس تحرير صحيفة مصادر استدعي وزير الخزانة الماليزي دبلوماسياً سودانياً رفيعاً بسفارة السودان بكوالامبور وطلب منه موافقة الخرطوم علي إرسال طائرة ماليزية خاصة إلي الخرطوم لتقل السياسي السوداني محمد عصمت والذي أعلن علي الملأ عن وجود64 مليار دولار أمريكي تخص السودان مخبأة في البنوك الماليزية وقال الوزير الماليزي إن سلطات بلاده ستفتح كل المصارف الماليزية أمام عصمت ليطلعهم علي مكان تخزين تلك المليارات وألتزم بمنح محمد عصمت ربع المبلغ هدية من الحكومة الماليزية دون التأثير علي المبلغ الكلي).

وأضاف عبد الماجد عبد الحميد يوم الجمعة بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (الوزير الماليزي قدّم شرطاً مهماً لهذه الدعوة وهي أن يتم إلقاء محمد عصمت من الطائرة في طريق عودتها إلي الخرطوم حال فشل الرجل في تحديد مسار ومكان المليارات لأن مصير شخص كهذا إما أن يكون في قمة الرجال المهمين علي سطح الأرض ..أو مع الرجال المخبولين في أعماق المحيطات!!).

وبحسب الفيديو المرفق أعلاه يقول القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير محمد عصمت أن من سماهم برموز ومحاسيب النظام السابق يملكون 64 مليار دولار في ماليزيا فقط وقال أن هذا المبلغ أكبر من مديونية السودان المتراكمة منذ أن عرف السودان الإستدانة ب 9 مليار دولار.

النيلين